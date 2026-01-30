TAGESVORSCHAU/Montag, 2. Februar
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,1
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 48,2
zuvor: 47,9
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,0
zuvor: 50,7
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,7
zuvor: 47,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 49,4
zuvor: 48,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 51,6
1. Veröff.: 51,6
zuvor: 50,6
10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan
*** 13:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 51,8
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 48,4 Punkte
zuvor: 47,9 Punkte
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,
USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des
Rotary Club of Atlanta
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q
