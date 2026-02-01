DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 -1,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.335 -0,9%Euro1,1858 +0,1%Öl65,76 -7,0%Gold4.532 -6,9%
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
DAX aktuell

Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI

02.02.26 08:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte mit kräftigen Verlusten in den neuen Monat starten - Blutbad und Handelsaussetzung beim KOSPI | finanzen.net

Am ersten Handelstag im Februar dürfte der deutsche Leitindex unter Abgabedruck geraten. Unter anderem belasten schwache US-Vorgaben vom Freitag und heftige Verluste in Asien die Stimmung.

Der DAX war am Freitag noch 0,94 Prozent stärker bei 24.538,81 Punkten ins Wochenende gegangen. Am Montag zeichnen sich zum Start in die neue Woche und den neuen Börsenmonat nun jedoch klare Verluste ab. In vorbörslichen Indikationen wird der deutsche Leitindex zeitweise rund ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte taxiert.
Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken, indem er sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuert. Die Börsenlage würde damit zum Februar-Auftakt weiterhin von Nervosität geprägt bleiben.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Auch asiatische Börsen knicken ein

Nach teils deutlichen Kurszuwächsen zum Jahresstart geht es an den asiatischen Börsen zum Auftakt in den Februar teils deutlich nach unten. Einen regelrechten Kursrutsch gibt es am Montag auch in Südkorea: Der KOSPI verlor teilweise mehr als 5 Prozent, was zu einer kurzzeitigen Handelsunterbrechung führte. Teilweise wird der Abverkauf auch mit Gewinnmitnahmen erklärt. Daneben verliert auch der Hang Seng in Hongkong zeitweise nahezu 3 Prozent.

Geopolitische Lage sorgt bei Anlegern für Sorgenfalten

Sorgen bereiten den Anlegern weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat. Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen, sagte der Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat. "Aber das iranische Volk wird jemandem, der angreift oder Schaden zufügt, einen harten Schlag versetzen."

"Die Augen der Investoren sind fest auf den Nahen Osten gerichtet", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades angesichts der angespannten Situation im Iran. In diesem Umfeld würden selbst kleine Enttäuschungen in den Quartalsbilanzen der Unternehmen gnadenlos bestraft. Damit dürfte die Messlatte für die DAX-Konzerne auch in der neuen Woche hoch liegen.

Kursknick bei Edelmetallen belastet Anlegervertrauen

Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht zudem auch von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert wird. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide".

Volatilität dürfte auch im Februar weiter anhalten

Im Februar könnte es am deutschen Aktienmarkt insgesamt volatil weitergehen. "Schwankungen nehmen zu, Richtungsentscheidungen fallen härter aus", stellten die Experten von Index Radar fest. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten. "Charttechnisch betrachtet ist von der Herrlichkeit von Anfang dieses Jahres nicht mehr viel übriggeblieben", kommentierte IG-Chefmarktanalyst Christian Henke. Der DAX präsentiere sich angeschlagen.

Der neue Monat startet neben wichtigen Konjunkturdaten wie dem US-Arbeitsmarktbericht auch mit der nächsten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem geht die Berichtssaison der Unternehmen weiter.

