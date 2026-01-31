DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -2,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.335 -0,9%Euro1,1858 +0,1%Öl65,76 -7,0%Gold4.532 -6,9%
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Kursziel gesenkt

Airbus-Aktie im Fokus: Jefferies nimmt Herabstufung auf "Hold" vor

02.02.26 08:08 Uhr
Jefferies wird vorsichtiger: Airbus-Aktie nur noch "Hold" | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt.

Airbus SE
190,94 EUR -0,64 EUR -0,33%
Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick". Für den Flugzeugbauer Airbus SE strich sie nach guter Kursentwicklung ihre Kaufempfehlung unter dem Einfluss von Währungseffekten und existierender Geschäftsrisiken.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

