Airbus Aktie

203,45 EUR +1,85 EUR +0,92 %
STU
203,35 EUR +2,25 EUR +1,12 %
GVIE
Marktkap. 158,58 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Airbus SE Hold

14:41 Uhr
Airbus SE
203,45 EUR 1,85 EUR 0,92%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten stabilisierten sich, es blieben aber Herausforderungen, schrieb George McWhirter in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zum Flugzeughersteller./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
202,85 €		 Abst. Kursziel*:
-1,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
203,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,70%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

