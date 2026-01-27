Eckert & Ziegler-Aktie etwas höher: Rekordjahr 2025
Trotz einer Cyberattacke im vergangenen Frühjahr hat der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler 2025 auf Rekordniveau abgeschlossen.
Die Berliner konnten vorläufigen Berechnungen zufolge in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern, wie sie am Donnerstag mitteilten. Damit traf das Unternehmen die eigene Prognose und schnitt zudem besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Eckert & Ziegler-Aktie legte auf die Nachrichten hin via XETRA ein wenig zu und notierte knapp ein halbes Prozent im Plus.
Unter dem Strich zog der Gewinn auf 48 Millionen Euro an nach rund 33,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor - in diese Kennziffer flossen allerdings Werte aus fortgeführtem und nicht fortgeführtem Geschäft ein.
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro - womit der Konzern hingegen etwas schlechter abschnitt als von den Branchenkennern erwartet und noch im November selbst prognostiziert. Seine endgültigen und vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 26. März präsentieren. Dann soll es auch eine Prognose für 2026 geben.
Bildquellen: Eckert & Ziegler