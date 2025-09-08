DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,36 -2,8%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.602 +0,4%Euro 1,1766 +0,1%Öl 66,50 +0,4%Gold 3.639 +0,1%
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich vorbörslich mit leichten Verlusten DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich vorbörslich mit leichten Verlusten
Kurssprung bei Nebius-Aktie: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind Kurssprung bei Nebius-Aktie: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind
Eckert Ziegler Aktie

17,06 EUR +0,62 EUR +3,77 %
FSE
Marktkap. 1,02 Mrd. EUR

KGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970

ISIN DE0005659700

Symbol EKZRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EckertZiegler Buy

08:11 Uhr
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
Eckert & Ziegler
17,06 EUR 0,62 EUR 3,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer Geräte, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Seine starke Marktposition sollte für den Zeitraum 2025 bis 2028 zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 10 Prozent führen, wobei die Nettogewinnmarge bis 2028 rund 18 Prozent erreichen dürfte./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,41 €		 Abst. Kursziel*:
46,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,68%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eckert & Ziegler

08:11 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Eckert Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.25 Eckert Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.25 Eckert Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.25 Eckert Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

