Eckert Ziegler Aktie
Marktkap. 3,72 Mrd. EURKGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
EckertZiegler Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
Zusammenfassung: Eckert Ziegler Hold
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,65 €
|Abst. Kursziel*:
10,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,24%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eckert & Ziegler
|10:06
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.24
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:06
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.24
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.24
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.11.24
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.11.24
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.11.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|16.08.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|15.06.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|10:06
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.05.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|29.03.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|13.05.20
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK