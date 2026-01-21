Danone Aktie
Marktkap. 47,55 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit der womöglich kontaminierten Babynahrung der Marke Dumex setze der Lebensmittelkonzern in Südostasien rund 200 Millionen Euro um, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Rückfrage habe das Unternehmen die Sicherheit seiner Produkte bestätigt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,90 €
|Abst. Kursziel*:
37,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,73%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
