Eckert Ziegler Aktie

17,40 EUR +0,40 EUR +2,35 %
STU
Marktkap. 1,07 Mrd. EUR

KGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970

ISIN DE0005659700

Symbol EKZRF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

EckertZiegler Buy

09:56 Uhr
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
Eckert & Ziegler
17,40 EUR 0,40 EUR 2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
Analyst Name:
Alexander Galitsa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:56 Eckert Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.25 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Eckert Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.25 Eckert Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.25 Eckert Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

