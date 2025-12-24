DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.192 +0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Edelmetalle im Blick

Gold & Silber auf Allzeithoch - Bitcoin ohne Bewegung

24.12.25 19:12 Uhr
Die Preise für Gold und Silber haben am Mittwoch Rekordstände erreicht.

Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg erstmals über 4.500 US-Dollar. In der Spitze lag er bei knapp 4.526 Dollar. Zuletzt kam der Preis wieder etwas zurück, eine Feinunze kostete noch 4.483 Dollar.

Auch Silber sprang auf ein Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze legte bis auf 72,70 Dollar zu. Auch hier legte sich die Euphorie zuletzt etwas, der Preis lag noch bei 71,76 Dollar.

Der Bitcoin konnte hier nicht mithalten. Zuletzt notierte er mit gut 87.000 Dollar nur wenig verändert.

Beide Edelmetalle werden durch die hohe politische Unsicherheit gestützt. So hatte sich zuletzt der Konflikt zwischen den USA und Venezuela verschärft. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger.

Silber legte im abgelaufenen Jahr deutlich stärker als Gold zu. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Juk86 / Shutterstock.com, Ravital / Shutterstock.com

