Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Rohstoff-Marktbericht

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 1,08 Prozent auf 4.491,74 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.443,75 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (69,07 US-Dollar) geht es um 3,32 Prozent auf 71,36 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Dienstagabend hinzu. Um 9,99 Prozent auf 2.274,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.067,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.870,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.740,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 7,50 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,58 Prozent auf 62,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 62,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,64 Prozent auf 58,38 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 58,01 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,63 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -1,43 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 2,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,12 Prozent auf 3,47 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,31 US-Dollar am Vortag auf 2,29 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Nach 3,47 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um -0,63 Prozent auf 3,44 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 2,75 Prozent auf 2,15 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,09 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (298,60 US-Dollar) geht es um 0,77 Prozent auf 300,90 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,49 US-Dollar am Vortag auf 0,48 US-Dollar nach unten (--0,51 Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 12,08 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,97 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,82 Prozent.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,06 Prozent auf 15,78 US-Dollar, nach 15,77 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,39 Prozent auf 57,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 57,06 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,05 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:01 Uhr auf 96,45 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 96,40 US-Dollar lag.

Zeitgleich kommt der Reispreis kaum vom Fleck. Nach 9,84 US-Dollar am Vortag, tendiert der Reispreis um 20:16 Uhr bei 9,84 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 20:01 Uhr werden 544,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net