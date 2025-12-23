DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +0,6%Nas23.552 +0,5%Bitcoin74.289 -1,2%Euro1,1790 +0,2%Öl62,46 +0,7%Gold4.494 +1,1%
Rohstoff-Marktbericht

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

23.12.25 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.953,42 USD 19,58 USD 0,67%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,63%
Bleipreis
1.923,85 USD -12,30 USD -0,64%
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
EEX Strompreis Phelix DE
89,15 EUR -0,20 EUR -0,22%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,43 USD 0,47 USD 11,80%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.493,28 USD 49,53 USD 1,11%
Haferpreis
2,94 USD -0,04 USD -1,43%
Heizölpreis
58,12 USD 1,06 USD 1,85%
Holzpreis
544,50 USD USD
Kaffeepreis
3,47 USD USD -0,12%
Kakaopreis
4.303,00 GBP 18,00 GBP 0,42%
Kohlepreis
96,45 USD 0,05 USD 0,05%
Kupferpreis
11.931,58 USD 86,73 USD 0,73%
Lebendrindpreis
2,29 USD -0,02 USD -0,96%
Mageres Schwein Preis
0,86 USD 0,01 USD 0,82%
Maispreis
4,47 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,44 USD -0,02 USD -0,63%
Milchpreis
15,78 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
507,42 USD 3,00 USD 0,59%
Nickelpreis
14.884,00 USD 320,00 USD 2,20%
Ölpreis (Brent)
62,46 USD 0,41 USD 0,66%
Ölpreis (WTI)
58,50 USD 0,49 USD 0,84%
Orangensaftpreis
2,15 USD 0,06 USD 2,75%
Palladiumpreis
1.879,50 USD 139,50 USD 8,02%
Palmölpreis
4.009,00 MYR 37,00 MYR 0,93%
Platinpreis
2.289,00 USD 221,50 USD 10,71%
Rapspreis
451,00 EUR -4,50 EUR -0,99%
Reispreis
9,84 USD USD
Silberpreis
71,26 USD 2,19 USD 3,17%
Sojabohnenmehlpreis
300,90 USD 2,30 USD 0,77%
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD -0,51%
Sojabohnenpreis
10,51 USD -0,03 USD -0,24%
Super Benzin
1,63 EUR 0,00 EUR 0,18%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
189,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
Zinkpreis
3.033,40 USD -6,25 USD -0,21%
Zinnpreis
42.676,00 USD -1.037,50 USD -2,37%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,40%
Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 1,08 Prozent auf 4.491,74 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.443,75 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (69,07 US-Dollar) geht es um 3,32 Prozent auf 71,36 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Dienstagabend hinzu. Um 9,99 Prozent auf 2.274,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.067,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.870,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.740,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 7,50 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,58 Prozent auf 62,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 62,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,64 Prozent auf 58,38 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 58,01 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,63 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -1,43 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 2,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,12 Prozent auf 3,47 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,31 US-Dollar am Vortag auf 2,29 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Nach 3,47 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um -0,63 Prozent auf 3,44 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 2,75 Prozent auf 2,15 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,09 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 10,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (298,60 US-Dollar) geht es um 0,77 Prozent auf 300,90 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,49 US-Dollar am Vortag auf 0,48 US-Dollar nach unten (--0,51 Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 12,08 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,97 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,82 Prozent.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,06 Prozent auf 15,78 US-Dollar, nach 15,77 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,39 Prozent auf 57,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 57,06 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,05 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:01 Uhr auf 96,45 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 96,40 US-Dollar lag.

Zeitgleich kommt der Reispreis kaum vom Fleck. Nach 9,84 US-Dollar am Vortag, tendiert der Reispreis um 20:16 Uhr bei 9,84 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Holzpreis kaum von der Stelle. Um 20:01 Uhr werden 544,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

