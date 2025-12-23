DAX24.296 +0,1%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 ±0,0%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.343 -1,2%Euro1,1802 +0,3%Öl62,15 +0,2%Gold4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
Top News
Aktien von VW, Porsche und Co. dennoch im Minus: EU-Automarkt legt im November weiter zu Aktien von VW, Porsche und Co. dennoch im Minus: EU-Automarkt legt im November weiter zu
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

23.12.25 13:17 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.953,42 USD 19,58 USD 0,67%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.923,85 USD -12,30 USD -0,64%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,15 EUR -0,20 EUR -0,22%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,07 USD 0,11 USD 2,67%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.484,91 USD 41,16 USD 0,93%
News
Haferpreis
2,89 USD -0,09 USD -3,11%
News
Heizölpreis
57,06 USD USD
News
Holzpreis
546,50 USD 2,00 USD 0,37%
News
Kaffeepreis
3,51 USD 0,03 USD 0,98%
News
Kakaopreis
4.201,00 GBP -84,00 GBP -1,96%
News
Kohlepreis
96,65 USD 0,25 USD 0,26%
News
Kupferpreis
11.931,58 USD 86,73 USD 0,73%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD USD 0,14%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD 0,01 USD 1,01%
News
Maispreis
4,49 USD 0,02 USD 0,34%
News
Mastrindpreis
3,47 USD 0,01 USD 0,26%
News
Milchpreis
15,77 USD USD
News
Naphthapreis (European)
507,42 USD 3,00 USD 0,59%
News
Nickelpreis
14.884,00 USD 320,00 USD 2,20%
News
Ölpreis (Brent)
62,14 USD 0,09 USD 0,15%
News
Ölpreis (WTI)
58,06 USD 0,05 USD 0,09%
News
Orangensaftpreis
2,09 USD 0,11 USD 5,48%
News
Palladiumpreis
1.794,00 USD 54,00 USD 3,10%
News
Palmölpreis
4.010,00 MYR 37,00 MYR 0,93%
News
Platinpreis
2.167,00 USD 99,50 USD 4,81%
News
Rapspreis
453,88 EUR -1,63 EUR -0,36%
News
Reispreis
9,79 USD -0,06 USD -0,56%
News
Silberpreis
69,62 USD 0,55 USD 0,80%
News
Sojabohnenmehlpreis
300,40 USD 1,80 USD 0,60%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD 0,04%
News
Sojabohnenpreis
10,56 USD 0,03 USD 0,24%
News
Super Benzin
1,63 EUR 0,00 EUR 0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,88 EUR -0,38 EUR -0,20%
News
Zinkpreis
3.033,40 USD -6,25 USD -0,21%
News
Zinnpreis
42.676,00 USD -1.037,50 USD -2,37%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,47%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,95 Prozent auf 4.486,10 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.443,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,84 Prozent auf 69,65 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 69,07 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.172,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.067,50 US-Dollar).

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,99 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.792,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.740,00 US-Dollar lag.

Nach 62,07 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 0,27 Prozent auf 62,22 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 0,10 Prozent auf 58,07 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 58,01 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,44 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 12:34 Uhr notiert der Haferpreis -3,69 Prozent niedriger bei 2,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,04 Prozent auf 3,51 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,47 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,70 Prozent auf 4.212,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.269,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 4,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar).

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 300,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 298,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,04 Prozent auf 0,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Weizenpreis um -0,07 Prozent auf 188,13 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 188,25 Euro.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,72 Prozent auf 4,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,97 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 15,77 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 11:34 Uhr auf 15,77 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 453,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (455,50 Euro).

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 57,06 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 13:10 Uhr bei 57,06 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (96,40 US-Dollar) geht es um -0,10 Prozent auf 96,30 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 13:00 Uhr zieht der Holzpreis um 0,37 Prozent auf 546,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 544,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis