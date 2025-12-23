Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Gold, Öl & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,95 Prozent auf 4.486,10 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.443,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,84 Prozent auf 69,65 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 69,07 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.172,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.067,50 US-Dollar).

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 2,99 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.792,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.740,00 US-Dollar lag.

Nach 62,07 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 0,27 Prozent auf 62,22 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 0,10 Prozent auf 58,07 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 58,01 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,44 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 12:34 Uhr notiert der Haferpreis -3,69 Prozent niedriger bei 2,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,04 Prozent auf 3,51 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,47 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,70 Prozent auf 4.212,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.269,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 4,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar).

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 300,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 298,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,04 Prozent auf 0,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Weizenpreis um -0,07 Prozent auf 188,13 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 188,25 Euro.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,72 Prozent auf 4,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,97 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 15,77 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 11:34 Uhr auf 15,77 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 453,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (455,50 Euro).

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 57,06 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 13:10 Uhr bei 57,06 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (96,40 US-Dollar) geht es um -0,10 Prozent auf 96,30 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 13:00 Uhr zieht der Holzpreis um 0,37 Prozent auf 546,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 544,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net