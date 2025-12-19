iPhone-Boom

Der Tech-Gigant Apple sorgt für Aufsehen: Neue Zahlen deuten auf eine überraschende Entwicklung rund um das neue iPhone 17 hin.

• Apple steuert 2025 auf Rekordauslieferungen zu

• Apple könnte Samsung erstmals seit Jahren überholen

• Steht Apples jährlicher Release-Zyklus vor einem Bruch?



Wer­bung Wer­bung

So entwickelte sich Apples Geschäft im Jahr 2025 - und das zeichnet sich für 2026 beim Tech-Konzern ab.

Rekordauslieferungen durch das iPhone 17

Das Forschungsunternehmen IDC prognostiziert für Apple im Jahr 2025 ein Rekordniveau bei den iPhone-Auslieferungen. Treiber seien das neueste Modell des Smartphone-Herstellers sowie eine Wiederbelebung des wichtigen Marktes in China, heißt es in einem CNBC-Bericht.

Demnach werde Apple 2025 voraussichtlich 247,4 Millionen iPhones ausliefern - ein Plus von etwas mehr als 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit würden selbst die 236 Millionen Geräte aus dem Jahr 2021 übertroffen, als das iPhone 13 auf den Markt kam, so der Bericht weiter.

Laut Nabila Popal, Senior Research Director bei IDC, verdanke Apple den prognostizierten Aufschwung vor allem dem starken Abschneiden des neuesten iPhone-Modells. Auch in China bestehe eine hohe Nachfrage nach dem iPhone 17, die die Geschäftsentwicklung des Konzerns zusätzlich stütze, so Popal weiter. Seit dem Verkaufsstart im September 2025 habe sich die iPhone-17-Serie für Investoren als zentrale Produktlinie erwiesen.

Wer­bung Wer­bung

Apple unter Wettbewerbsdruck

In China sieht sich Apple einer starken Konkurrenz ausgesetzt und steht unter Druck, seine Strategie im Bereich der Künstlichen Intelligenz auszubauen, da Hersteller von Android-Produkten technologisch voraus sind. In der Folge konnten lokale Anbieter wie Huawei in China Marktanteile von Apple gewinnen.

Ausblick: Marktanteile und Wachstum

Laut IDC dürften die Auslieferungen von Apple in China im vierten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 17 Prozent steigen. Entsprechend rechnet das Forschungsunternehmen für das Gesamtjahr 2025 mit einem Marktwachstum von 3 Prozent statt eines zuvor erwarteten Rückgangs von 1 Prozent.

Der IDC-Bericht knüpft laut dem Nachrichtenportal an eine Analyse von Counterpoint Research von Ende November 2025 an. Diese hatte prognostiziert, dass Apple im Jahr 2025 erstmals seit 14 Jahren mehr Smartphones ausliefern werde als Samsung.

Wer­bung Wer­bung

Offenbar überzeugt Apple mit dem neuesten iPhone-Modell nicht nur in China, sondern auch auf dem US-Markt. Laut Analysten könnten die hohen Verkaufszahlen damit zusammenhängen, dass viele Käufer, die sich während der Corona-Pandemie ein Smartphone angeschafft haben, nun auf ein neueres Modell umsteigen, heißt es etwa bei CHIP. Zudem profitiere Apple von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA.

Kommt 2026 kein neues iPhone?

Bloomberg berichtete im November 2025, dass Apple die Veröffentlichung des Basismodells seines nächsten Geräts, des iPhone 18, möglicherweise bis 2027 verschieben könnte.

Ein solcher Schritt würde den bisherigen Zyklus durchbrechen, bei dem Apple seine iPhone-Modelle jährlich im Herbst vorstellt. IDC erklärte, dass dies dazu führen könnte, dass Apples Auslieferungen im Folgejahr um 4,2 Prozent zurückgehen.

Für 2026 wird zudem damit gerechnet, dass Apple ein günstigeres Modell der iPhone-17-Serie - das iPhone 17e - auf den Markt bringt. Auch ein faltbares iPhone wird erstmals erwartet. Beide Neuerungen sollen das Portfolio erweitern und die Marktposition des Konzerns stärken.

Redaktion finanzen.net