Apple Aktie

232,90 EUR +1,25 EUR +0,54 %
STU
272,86 USD -1,63 USD -0,59 %
BTT
Marktkap. 3,46 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
WKN 865985

ISIN wurde kopiert
ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

17:36 Uhr
Apple Hold
Apple Inc.
232,90 EUR 1,25 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 246,99 auf 283,36 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gegen höhere Preise von Memory-Halbleitern sei der Tech-Konzern gefeit, schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an den hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen für seine Produkte. So dürfte der Preis für ein iPhone 18 um durchschnittlich 100 US-Dollar steigen, was keinen Druck auf die Bruttomarge bedeute./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 283,36
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 273,28		 Abst. Kursziel*:
3,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 272,86		 Abst. Kursziel aktuell:
3,85%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 295,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

