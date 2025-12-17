DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.613 -0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl59,56 +1,2%Gold4.319 +0,4%
Marktumbruch

Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten

17.12.25 03:15 Uhr
Finanzsystem vor dem Umbruch: SEC setzt alles auf Tokenisierung | finanzen.net

Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Paul Atkins, sieht in der Tokenisierung die größte Transformation des amerikanischen Finanzsystems seit Jahrzehnten. Der Wandel könnte schneller kommen als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.692,8903 CHF -171,1970 CHF -0,25%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.612,9016 EUR -156,5766 EUR -0,21%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.322,1744 GBP -115,7461 GBP -0,18%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.572.696,4961 JPY -23.049,4752 JPY -0,17%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.578,9678 USD -271,4354 USD -0,31%
Charts|News

• SEC-Chairman Atkins sieht in der Tokenisierung die größte Transformation der US-Finanzmärkte seit Jahrzehnten
• Der Wandel zu tokenisierten Märkten könnte laut Atkins bereits in zwei Jahren Realität sein
• Die SEC will ihre Ausnahmebefugnisse nutzen, um Blockchain-Innovationen zu ermöglichen

Atkins erwartet tokenisierte Märkte in wenigen Jahren

Bei einer Tokenisierung werden in der Finanzbranche Assets, wie zum Beispiel Wertpapiere oder Gold, digital abgebildet und in sogenannte Tokens geteilt. In einem Interview mit Fox Business vom 3. Dezember 2025 erklärte SEC-Chairman Paul Atkins, dass die Tokenisierung schon bald zu einem zentralen Bestandteil der amerikanischen Finanzmärkte werden könnte. Laut Atkins stehe der nächste Schritt mit digitalen Vermögenswerten, der Digitalisierung und der Tokenisierung des Marktes unmittelbar bevor. Der Wandel werde schneller eintreten als viele erwarten - möglicherweise nicht erst in zehn Jahren, sondern bereits in wenigen Jahren.

Wie aus dem Interview hervorgeht, sieht Atkins in der Tokenisierung enorme Vorteile für Transparenz und Risikomanagement. Durch die Abwicklung auf der Blockchain könne das traditionelle Zeitfenster zwischen Handelsausführung, Zahlung und endgültiger Abwicklung reduziert oder sogar eliminiert werden. Die SEC habe in der Vergangenheit Innovationen eher gebremst als gefördert, räumte Atkins ein. In den vergangenen Jahren habe sich die Behörde dem Markt regelrecht in den Weg gestellt, als neue Innovationen aufkamen. Nun wolle man diese Technologie aktiv annehmen.

Offizielle SEC-Rede: Tokenisierung kann gesamte Emittent-Anleger-Beziehung transformieren

Bei einer Sitzung des Investor Advisory Committee am 4. Dezember 2025 konkretisierte Atkins seine Vision. Wie aus der auf der SEC-Website veröffentlichten Ansprache hervorgeht, betonte der Chairman, dass Distributed-Ledger-Technologie und die Tokenisierung von Finanzanlagen das Potenzial hätten, die amerikanischen Kapitalmärkte zu transformieren. Um sicherzustellen, dass die US-Märkte auch künftig weltweit führend blieben, müssten amerikanische Unternehmen und Investoren die Möglichkeit haben, diese Technologie zu nutzen.

Er erklärte, dass es bei der Tokenisierung nicht nur um den Handel gehe. Die Technologie könne auch direkte Verbindungen für Stimmrechtsvertretung, Dividendenzahlungen und Aktionärskommunikation ermöglichen und damit den Bedarf an zahlreichen Intermediären in diesen Prozessen reduzieren. Die SEC werde ihre weitreichenden Ausnahmebefugnisse verantwortungsvoll nutzen, um Innovationen zu ermöglichen, während gleichzeitig langfristige, tragfähige Regelungen erarbeitet werden. Atkins kündigte an, den Mitarbeitern aufgetragen zu haben, der Kommission Wege zu empfehlen, wie durch Ausnahmeregelungen Innovationen auf der Blockchain ermöglicht werden können.

BlackRock-Führung: Tokenisierung könnte sich so schnell entwickeln wie das Internet

Mit seiner optimistischen Einschätzung steht Atkins nicht allein. In einem Gastbeitrag für The Economist schrieben BlackRock-CEO Larry Fink und Präsident Rob Goldstein, die Tokenisierung könne sich so schnell entwickeln wie das Internet - schneller als die meisten erwarten, mit enormem Wachstum in den kommenden Jahrzehnten.

Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wächst bereits rasant. Laut dem Krypto-Asset-Manager Hashdex sind derzeit über 8 Milliarden US-Dollar an tokenisierten US-Staatsanleihen auf öffentlichen Blockchains im Umlauf - vor zwei Jahren waren es noch gut 700 Millionen US-Dollar. Hashdex prognostiziert, dass der Markt für tokenisierte Vermögenswerte bis Ende 2026 auf nahezu 400 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Die SEC plant zudem, im Januar 2026 eine sogenannte Innovation Exemption für Krypto-Emittenten einzuführen, die es ermöglichen soll, Blockchain-basierte Finanzinstrumente ohne vollständige SEC-Registrierung auf den Markt zu bringen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com, Black Salmon / shutterstock.com

mehr Analysen