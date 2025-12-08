Bernstein Research

Unilever Outperform

21:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 47,73 EUR -3,43 EUR -6,70% Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com