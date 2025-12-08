Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
