VINCI Aktie
Marktkap. 67,85 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
119,65 €
|Abst. Kursziel*:
10,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|16.12.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital