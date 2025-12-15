DAX 24.062 -0,1%ESt50 5.721 +0,1%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,1%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.285 -0,6%Euro 1,1715 -0,3%Öl 60,06 +2,1%Gold 4.318 +0,4%
VINCI Aktie

119,90 EUR -0,25 EUR -0,21 %
STU
111,79 CHF -1,12 CHF -0,99 %
BRX
Marktkap. 67,85 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

13:21 Uhr
VINCI Buy
VINCI
119,90 EUR -0,25 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,65 €		 Abst. Kursziel*:
10,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

