ASML NV Aktie
Marktkap. 360,86 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Lithografiespezialist sehe Berichte über eine Gefahr für seinen Technologievorsprung gelassen, bleibe aber achtsam, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach einer Roadshow und einer Konferenz. Im Fokus stehe die neue, High-NA-Generation der EUV-Lithografie-Maschinen. Hier betone ASML den Kostenvorteil für die Chipkunden. Intel bleibe größter Abnehmer./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
916,90 €
|Abst. Kursziel*:
-1,84%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
921,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
984,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:56
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10.12.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|09:56
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.