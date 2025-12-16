DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
921,30 EUR +6,40 EUR +0,70 %
STU
861,09 CHF +8,46 CHF +0,99 %
BRX
Marktkap. 360,86 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Equal Weight

09:56 Uhr
ASML NV Equal Weight
ASML NV
921,30 EUR 6,40 EUR 0,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Lithografiespezialist sehe Berichte über eine Gefahr für seinen Technologievorsprung gelassen, bleibe aber achtsam, schrieb Simon Coles am Dienstagabend nach einer Roadshow und einer Konferenz. Im Fokus stehe die neue, High-NA-Generation der EUV-Lithografie-Maschinen. Hier betone ASML den Kostenvorteil für die Chipkunden. Intel bleibe größter Abnehmer./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
916,90 €		 Abst. Kursziel*:
-1,84%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
921,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
984,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:56 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 ASML NV Buy UBS AG
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

