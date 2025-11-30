Philips Aktie
Marktkap. 21,46 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel rechnet mit einem stärkeren Jahresende für den Medizintechnikkonzern, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Der Fokus sei aber wohl auf Ausblick und Kapitalmarkttag gerichtet. Von eher konservativen Zielen für 2026 wäre er nicht überrascht. Letztlich hält er aber eine Wachstumsbeschleunigung und deutliche Margenverbesserungen für möglich - auch für die Folgejahre./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,56 €
|Abst. Kursziel*:
24,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:41
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
