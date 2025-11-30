DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.387 -0,1%Top 10 Crypto 11,39 -0,4%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.242 -0,7%Euro 1,1709 -0,3%Öl 59,81 +1,7%Gold 4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Top News
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Philips Aktie

Kaufen
Verkaufen
Philips Aktien-Sparplan
22,48 EUR +0,18 EUR +0,81 %
STU
21,01 CHF -0,06 CHF -0,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,46 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 940602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000009538

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYLPF

Barclays Capital

Philips Overweight

08:51 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
22,48 EUR 0,18 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel rechnet mit einem stärkeren Jahresende für den Medizintechnikkonzern, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Der Fokus sei aber wohl auf Ausblick und Kapitalmarkttag gerichtet. Von eher konservativen Zielen für 2026 wäre er nicht überrascht. Letztlich hält er aber eine Wachstumsbeschleunigung und deutliche Margenverbesserungen für möglich - auch für die Folgejahre./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,56 €		 Abst. Kursziel*:
24,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:41 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
16.12.25 Philips Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
06.11.25 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
EN, Philips Seven key benefits of AI in healthcare for patients and healthcare professionals
Benzinga Philips Bets On AI To See Inside Arteries With SpectraWAVE Buy
EN, Philips Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI
Benzinga Philips CEO Warns About 2026 Growth Target, Stock Drops
Benzinga Price Over Earnings Overview: Koninklijke Philips
EN, Philips Philips reiterates timing of 2026 outlook
EN, Philips AI in radiology: three keys to real-world impact
EN, Philips Philips advances Cardiac MR with a new suite of innovations powered by AI to expand patient access and improve diagnostic precision [1]
RSS Feed
Philips N.V. zu myNews hinzufügen