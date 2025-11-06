DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester erwartet -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Philips Aktie

Kaufen
Verkaufen
Philips Aktien-Sparplan
23,65 EUR +0,46 EUR +1,98 %
STU
23,68 EUR +0,26 EUR +1,11 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 940602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000009538

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYLPF

Barclays Capital

Philips Overweight

13:36 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,65 EUR 0,46 EUR 1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,59 €		 Abst. Kursziel*:
22,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

13:36 Philips Overweight Barclays Capital
06.11.25 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Philips Overweight Barclays Capital
05.11.25 Philips Buy UBS AG
05.11.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
dpa-afx Philips-Aktie verliert: FDA sieht Mängel in Produktionsstätten
EN, Philips Philips launches next-generation web-based diagnostic viewer for fast, secure imaging data access anywhere
Zacks Simon Property Acquires Philips Place in Charlotte to Boost Growth
EN, Philips AI in radiology: three keys to real-world impact
EN, Philips Philips and Cortechs.ai extend partnership to advance quantitative neuroimaging and strengthen Philips’ leadership in precision diagnostics in neurology
EN, Philips The future of AI in radiology is the AI you barely notice
EN, Philips Philips brings AI into the procedure room to assist doctors during heart valve repair
EN, Philips 5 lessons from our journey toward net-zero healthcare delivery
EN, Philips Philips introduces industry-first cath lab integration that automatically synchronizes pre-operative CT with C-arm movement, paving the way for CT-guided PCI
RSS Feed
Philips N.V. zu myNews hinzufügen