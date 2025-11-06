Philips Aktie
Marktkap. 22,33 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,59 €
|Abst. Kursziel*:
22,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|13:36
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG