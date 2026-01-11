Wie viel Verlust bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

LINK-Performance im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Chainlink-Engagements gewesen.

Am 08.01.2021 notierte Chainlink bei 15,27 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 65,51 Chainlink in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 08.01.2026 865,82 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 13,22 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,42 Prozent abgenommen.

Bei 10,90 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net