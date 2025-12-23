DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -1,1%Nas23.533 +0,5%Bitcoin74.451 -1,0%Euro1,1780 +0,2%Öl62,37 +0,5%Gold4.477 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

23.12.25 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Philips N.V.
22,76 EUR -0,08 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Philips N.V.

DatumRatingAnalyst
18:06Philips HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Philips OverweightBarclays Capital
17.12.2025Philips Sector PerformRBC Capital Markets
16.12.2025Philips Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Philips OverweightBarclays Capital
24.11.2025Philips OverweightBarclays Capital
06.11.2025Philips BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Philips OverweightBarclays Capital
05.11.2025Philips BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18:06Philips HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Philips Sector PerformRBC Capital Markets
16.12.2025Philips Market-PerformBernstein Research
03.12.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
18.09.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.04.2024Philips SellUBS AG

