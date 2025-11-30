DAX 24.340 +0,2%ESt50 5.749 +0,1%MSCI World 4.462 +0,4%Top 10 Crypto 11,60 -1,2%Nas 23.531 +0,4%Bitcoin 74.451 -1,0%Euro 1,1779 +0,1%Öl 62,34 +0,5%Gold 4.475 +0,7%
Philips Aktie

22,66 EUR -0,04 EUR -0,18 %
STU
22,81 EUR +0,07 EUR +0,31 %
GVIE
Marktkap. 21,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen am 10. Februar auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine Ziele für 2025 zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl richteten sich bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Ende Februar, um weitere operative Verbesserungen beurteilen zu können. Die Aktien schienen im Vergleich zu denen des Wettbewerbers Siemens Healthineers fair bewertet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Philips N.V.

18:06 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Philips Overweight Barclays Capital
17.12.25 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
16.12.25 Philips Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

