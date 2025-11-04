UBS AG

Philips Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Medizintechnikkonzern sei gut aufgestellt für 2026, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass Philips auf kurze Sicht die Konsenserwartung für 2026 auf Basis der im Februar veröffentlichten Geschäftsjahresergebnisse werde bestätigen können. Zudem verwies er auf den Kapitalmarkttag im selben Monat und sieht auch Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Geschäftszahlen./rob/ag/ck

