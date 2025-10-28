DAX24.301 ±-0,0%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.722 +0,4%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1659 +0,1%Öl64,23 -2,3%Gold3.966 -0,6%
Warnbrief

Philips-Aktie verliert: FDA sieht Mängel in Produktionsstätten

28.10.25 16:00 Uhr
Philips-Aktie sacken ab: FDA beanstandet Mängel in Produktionsstätten | finanzen.net

Ein Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstagnachmittag die Aktie von Philips auf Talfahrt geschickt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philips N.V.
23,60 EUR -1,52 EUR -6,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.

In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde.

/ck/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Philips N.V.

Analysen zu Philips N.V.

20.10.2025Philips OutperformBernstein Research
29.09.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Philips HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Philips OutperformBernstein Research
30.07.2025Philips BuyUBS AG
29.07.2025Philips OutperformBernstein Research
29.07.2025Philips BuyUBS AG
07.07.2025Philips BuyUBS AG
29.09.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Philips HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
18.09.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.04.2024Philips SellUBS AG

