Philips-Aktie verliert: FDA sieht Mängel in Produktionsstätten
Ein Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstagnachmittag die Aktie von Philips auf Talfahrt geschickt.
Werte in diesem Artikel
Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens Philips sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.
In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde.
/ck/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Philips
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philips
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Philips News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Philips N.V.
Analysen zu Philips N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Philips Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Philips Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Philips Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.2024
|Philips Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philips N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen