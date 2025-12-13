DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.803 -0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Özdemir: CDU hat Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen

13.12.25 16:50 Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat die CDU scharf angegriffen und der Partei Wortbruch vorgeworfen. Das zentrale Versprechen der Union bei der Bundestagswahl habe gelautet, keine neuen Schulden zu machen, sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Ludwigsburg. Nach der Wahl habe die Union dann "der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen", kritisierte Özdemir.

Auch im Landtagswahlkampf verfahre die CDU nach dieser Methode. Je nachdem, wo man gerade sei, verspreche man den Leuten alles. "Bei den Arbeitnehmern wird man zum Arbeitnehmerführer. Bei den Arbeitgebern sagt man das Gegenteil von dem, was man am Tag davor gesagt hat. Bei den Landwirten übernimmt man die Forderung der Landwirte, und beim Naturschutz sagt man das, was der Naturschutz gerne hören möchte."

CDU: "Die Grünen und ihr Spitzenkandidat sind in Panik"

Baden-Württembergs CDU-Generalsekretär Tobias Vogt warf Özdemir vor, angesichts der Umfragen in Verzweiflung um sich zu schlagen. "Die Grünen und ihr Spitzenkandidat sind in Panik, gefangen zwischen Trotz und Tränen." Seit Wochen mache Özdemir Wahlkampf mit schlecht kopierten CDU-Positionen. Als Beispiel nannte er die Themen Landesmaut, Wolf und Biber, Wirtschaft und innere Sicherheit. "Das alles sagt er im Wissen, dass das weder die Fraktion und schon gar nicht die Partei jemals mitmachen werden."

Die Grünen stimmen sich am Wochenende bei einem Parteitag auf die Landtagswahl am 8. März 2026 ein. Winfried Kretschmann, der bundesweit erste und einzige grüne Ministerpräsident, tritt nach drei Amtszeiten dann nicht mehr zur Wahl an. Bei den Grünen kandidiert Cem Özdemir für die Nachfolge als Regierungschef. Für die CDU geht Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel ins Rennen./dna/DP/zb