DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.803 -0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss
Interview mit Finanzjournalistin und Börsenkorrespondentin Cornelia Eidloth Interview mit Finanzjournalistin und Börsenkorrespondentin Cornelia Eidloth
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2/Milliardenbestellung: Bahn ordert mehrere Tausend Busse

13.12.25 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,26 EUR 1,28 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
108,15 EUR 0,90 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Weitere Details)

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bestellt für die nächsten Jahre mehr als 3.300 neue Busse. Hauptlieferant wird der Münchner Hersteller MAN, von dort soll der übergroße Teil der Bestellung kommen. "Eine kleinere Flotte von E-Überlandbussen liefert der chinesische Hersteller BYD aus seiner Produktion in Ungarn", teilte die Bahn mit. Demnach handelt es sich dabei um knapp 200 Stück. An der Teilvergabe an die Chinesen gab es mit Verweis auf Sicherheitsrisiken erneut Kritik.

Wer­bung

Die Kosten für die Busse liegen laut Bahn bei mehr als einer Milliarde Euro. Die Rahmenverträge haben eine Laufzeit von sechs Jahren. Die Busse sollen in den Jahren 2027 bis 2032 geliefert werden. MAN gehört zur VW-Nutzfahrzeugholding (Volkswagen (VW) vz) TRATON.

Größter Auftrag in MAN-Geschichte

Sowohl für die Regionalverkehrssparte der Bahn als auch für den Hauptlieferanten MAN handelt es sich um den größten Busauftrag der Unternehmensgeschichten. "Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag", sagt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. "Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten." Das Paket enthält aber auch Verbrenner und Hybridmodelle.

"Die langlaufenden Verträge garantieren, dass wir immer moderne Fahrzeuge haben und diese eng mit den Herstellern weiterentwickeln können", sagte der neue DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld.

Wer­bung

Alle Busse bieten der DB zufolge USB-Anschlüsse an den Sitzen, sodass Fahrgäste unterwegs ihre Handys und Smartphones laden können. Speziell gepolsterte Sitze sollen für Komfort bei Fahrten über Land sorgen. Außerdem sind alle neuen Solo- und Gelenkbusse klimatisiert, die Elektrobusse haben den Angaben zufolge Klimaanlagen mit einem klimaneutralen Kältemittel und kommen ohne fossile Zusatzheizungen aus. Für die Sicherheit im Straßenverkehr sind alle neuen Busse unter anderem mit LED-Scheinwerfern, Abbiegeassistent und Rückfahrkamera ausgerüstet.

MAN hat der Bahn schon öfter Busse geliefert

Mit rund 561 Millionen Fahrgästen im Jahr 2024 ist DB Regio der größte Anbieter im deutschen Busverkehr. Jeden Tag sind im Schnitt 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mit Bussen von DB Regio unterwegs.

MAN hat der Bahn bereits in der Vergangenheit viele Busse geliefert - in den vergangenen 15 Jahren waren es dem Unternehmen zufolge nahezu 5.000 für den Stadt- und Überlandverkehr. Die Regionalverkehrstochter der Bahn, DB Regio, betreibt zahlreiche Busse deutschlandweit.

Wer­bung

Der Grünen-Bundestagsfraktionsvize Konstantin von Notz kritisierte den Auftrag an den chinesischen Anbieter BYD. Die Entscheidung werfe Fragen auf, zum Beispiel, ob sicherheitspolitische Aspekte in angemessenem Maße Berücksichtigung gefunden haben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es müsse sichergestellt sein, dass eine Manipulation kritischer Verkehrsinfrastruktur und das Abschalten ganzer Flotten aus der Ferne ausgeschlossen werden könnten.

In den vergangenen Tagen war, angeheizt durch Medienberichte, über eine noch weitaus größere Lieferung des chinesischen Herstellers BYD spekuliert worden. Der "Spiegel" berichtete von rund 700 BYD-Fahrzeugen, die Bahn dementierte diese Zahl. Dem "Spiegel"-Bericht zufolge hat DB Regio erstmals 2021 Elektrobusse bei BYD bestellt./DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen