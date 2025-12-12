DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -3,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.940 -2,3%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,17 -0,6%Gold4.302 +0,5%
NASDAQ Composite-Performance im Blick

Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Freitagshandels nach

12.12.25 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Freitagshandels nach | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
3,91 USD -0,48 USD -10,83%
Charts|News|Analysen
Astro-Med Inc.
6,10 EUR -0,30 EUR -4,69%
Charts|News|Analysen
CIENA Corp.
204,70 EUR 4,70 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
19,10 EUR -1,10 EUR -5,45%
Charts|News|Analysen
Comtech Telecommunications Corp.
3,02 EUR 0,02 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ligand Pharmaceuticals Inc
154,00 EUR -1,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Modine Manufacturing Co.
140,00 EUR 5,00 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,17 EUR 0,05 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
149,00 EUR -4,84 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rambus Inc.
79,96 EUR -9,74 EUR -10,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roivant Sciences
17,90 EUR 0,60 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
54,50 USD 3,12 USD 6,07%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,70 EUR -0,30 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WD-40 Co.
173,00 EUR 2,00 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.195,2 PKT -398,7 PKT -1,69%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,69 Prozent tiefer bei 23.195,17 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,445 Prozent auf 23.488,87 Punkte an der Kurstafel, nach 23.593,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.094,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.554,89 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,87 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 23.406,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.141,10 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 19.902,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.019,99 Punkte. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Astro-Med (+ 9,13 Prozent auf 8,13 USD), Taylor Devices (+ 6,07 Prozent auf 54,50 USD), Nissan Motor (+ 4,64 Prozent auf 2,61 USD), Roivant Sciences (+ 3,56 Prozent auf 22,10 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3,51 Prozent auf 189,55 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Comtech Telecommunications (-15,47 Prozent auf 3,06 USD), Modine Manufacturing (-15,32 Prozent auf 139,88 USD), Rambus (-11,11 Prozent auf 94,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10,83 Prozent auf 3,91 USD) und CIENA (-9,87 Prozent auf 218,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53.758.975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,803 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CIENA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

