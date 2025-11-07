DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +1,5%Top 10 Crypto 14,57 +5,4%Nas 23.541 +2,3%Bitcoin 91.657 +1,0%Euro 1,1564 +0,1%Öl 64,03 +0,5%Gold 4.114 +2,9%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 48,19 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

20:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen (VW) AG Vz.
95,80 EUR 1,22 EUR 1,29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Romain Gourvil aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Autobauer nach dessen Quartalszahlen, wobei der größte Einfluss von strategischen Entscheidungen bei der Sportwagentochter Porsche ausgehe. Während die Unsicherheit in der Automobilbranche hoch bleibe, setze VW auf dringend notwendige Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
113,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
95,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

20:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
03.11.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

