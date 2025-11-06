Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 47,21 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der über den Erwartungen liegende operative Gewinn (Ebit) im dritten Quartal sei von der positiven Entwicklung der Kernmarken und niedriger als erwartet ausgefallener Sonderbelastungen getragen worden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2026 bleibe er in Erwartung von Margensteigerungen bei Audi und positiver Sondereffekte optimistisch für den Autokonzern./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
93,14 €
|Abst. Kursziel*:
44,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
93,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,98%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
