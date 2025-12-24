DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.992 -0,1%Euro1,1807 +0,1%Öl62,37 -0,1%Gold4.510 +0,6%
Tesla-Aktie: Holiday Update bringt verbesserte Fahrzeug-Lokalisierung

24.12.25 03:04 Uhr
Apple-Killer? Tesla führt "Find My"-Funktion ein - NASDAQ-Aktie Tesla vor dem nächsten Ausbruch? | finanzen.net

Eine neue Funktion in der Tesla-App soll bei der Parkplatzsuche Abhilfe schaffen und das Auffinden des Fahrzeugs deutlich erleichtern.

• Neue Vehicle Locator Funktion
• Detaillierte und dynamische Gestaltung
• Dashcam Funktion besser platziert

Tesla-App bekommt präzisen Vehicle Locator

Mit dem jüngsten App-Update führt Tesla einen präzisen Vehicle Locator ein, der das Auffinden des eigenen Fahrzeugs spürbar erleichtert. Auf dem Homescreen zeigt nun ein Echtzeit-Pfeil die genaue Richtung zum Auto an, wie Teslarati berichtet.

Zusätzlich zeigt die App die exakte Entfernung zum Fahrzeug an - ein Vorteil, der sich besonders in großen Parkhäusern, vollen Parkplätzen oder nach Veranstaltungen bemerkbar macht. Anstelle von bloßer Adresse oder Kartenansicht erhalten Fahrer damit eine deutlich intuitivere Orientierungshilfe, die den Weg zum Auto spürbar erleichtert. Wie TeslaNorth hervorhebt, ist die neue Lokalisierungsfunktion eine praktische Erweiterung und erinnert in ihrer Funktionsweise an Apples Find My App.

Interessant: Der Pfeil in der Tesla-App zeigt nun direkt auf das Auto, sobald man in der Nähe ist. Wie der X.com-Nutzer Whole Mars Catalog beobachtet, passt sich die Richtung des Pfeils dabei dynamisch an, während man sich bewegt, und macht das Auffinden des Fahrzeugs noch intuitiver.

Verbesserte Dashcam-Integration in der Tesla-App

Der Zugriff auf die Dashcam Funktion der App, wurde durch das neue Update deutlich vereinfacht. Nutzer finden das feature nun auf der Startseite der App. Live-Bilder und gespeicherte Clips sind jetzt schneller aufrufbar. Mit dem Holiday Update 2025 sollen die Dashcam-Aufnahmen zudem um nützliche Overlays erweitert werden, die unter anderem Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Gas- und Bremsdruck sowie den Status von Autopilot oder Full Self-Driving anzeigen, wie TeslaNorth beschreibt. Damit wird die Analyse von Fahrten und Vorfällen noch einfacher und informativer.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

