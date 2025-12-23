DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.522 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,10 +0,1%Gold4.475 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

XETRA-SCHLUSS/Vorweihnachtliche Ruhe

23.12.25 17:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,50 EUR -2,45 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,91 EUR 0,37 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brockhaus Technologies
15,65 EUR 5,55 EUR 54,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,94 EUR 0,17 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,15 EUR -0,14 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
44,72 EUR 0,76 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
120,05 EUR 0,45 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
25,07 EUR -0,13 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist gut behauptet aus dem Dienstag gegangen. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte. Dabei gingen die Umsätze bereits deutlich zurück, ein Händler sprach von "vorweihnachtlicher Ruhe". Mit dem großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag habe die Liquidität deutlich nachgelassen. Zudem kamen auch vom Umfeld nur noch wenig Impulse. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete 1,1775 Dollar. Und die Ölpreise zeigten sich nach dem Anstieg vom Vortag kaum verändert.

Wer­bung

An der Gewinnerspitze lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Mercedes-Benz notierten mit einem Minus von 0,2 Prozent knapp behauptet. Der Autobauer hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um einen langjährigen Streit um vermeintliche Abgasverstöße beizulegen, und zahlt dafür 150 Millionen Dollar.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um gut 50 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.340,06 +0,2% +22,0%

DAX-Future 24.503,00 +0,1% +19,1%

XDAX 24.339,18 +0,2% +22,5%

MDAX 30.302,78 -0,4% +18,9%

TecDAX 3.586,84 -0,2% +5,1%

SDAX 16.806,75 -0,1% +22,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,47 +46

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

Wer­bung

DAX 19 21 0 1.787,3 28,1 2.122,3 32,2

MDAX 19 30 1 316,6 15,4 430,7 21,4

TecDAX 15 15 0 398,6 10,1 525,5 12,4

SDAX 33 35 2 81,4 6,5 109,4 8,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen