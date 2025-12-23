XETRA-SCHLUSS/Vorweihnachtliche Ruhe

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist gut behauptet aus dem Dienstag gegangen. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte. Dabei gingen die Umsätze bereits deutlich zurück, ein Händler sprach von "vorweihnachtlicher Ruhe". Mit dem großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag habe die Liquidität deutlich nachgelassen. Zudem kamen auch vom Umfeld nur noch wenig Impulse. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete 1,1775 Dollar. Und die Ölpreise zeigten sich nach dem Anstieg vom Vortag kaum verändert.

An der Gewinnerspitze lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Mercedes-Benz notierten mit einem Minus von 0,2 Prozent knapp behauptet. Der Autobauer hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um einen langjährigen Streit um vermeintliche Abgasverstöße beizulegen, und zahlt dafür 150 Millionen Dollar.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um gut 50 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.340,06 +0,2% +22,0%

DAX-Future 24.503,00 +0,1% +19,1%

XDAX 24.339,18 +0,2% +22,5%

MDAX 30.302,78 -0,4% +18,9%

TecDAX 3.586,84 -0,2% +5,1%

SDAX 16.806,75 -0,1% +22,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,47 +46

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 19 21 0 1.787,3 28,1 2.122,3 32,2

MDAX 19 30 1 316,6 15,4 430,7 21,4

TecDAX 15 15 0 398,6 10,1 525,5 12,4

SDAX 33 35 2 81,4 6,5 109,4 8,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

