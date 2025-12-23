Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Kursentwicklung

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag steht der DAX via XETRA letztendlich 0,22 Prozent im Plus bei 24.337,08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,090 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 24.297,62 Punkte an der Kurstafel, nach 24.283,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.362,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.257,47 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23.091,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23.611,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19.848,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,43 Prozent auf 15,99 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 44,78 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 24,92 EUR), Daimler Truck (-1,10 Prozent auf 37,01 EUR), Brenntag SE (-0,77 Prozent auf 48,85 EUR) und Continental (-0,66 Prozent auf 66,06 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.136.721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net