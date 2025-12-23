Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Dow Jones-Performance

Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 48.437,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,916 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,312 Prozent auf 48.211,88 Punkte an der Kurstafel, nach 48.362,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.254,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.465,45 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 46.245,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.292,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42.906,95 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,26 Prozent aufwärts. Bei 48.886,86 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 187,58 USD), Amazon (+ 1,32 Prozent auf 231,45 USD), JPMorgan Chase (+ 1,10 Prozent auf 326,65 USD), Caterpillar (+ 0,61 Prozent auf 585,99 USD) und Chevron (+ 0,55 Prozent auf 150,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-1,01 Prozent auf 313,02 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Salesforce (-0,78 Prozent auf 262,56 USD), Johnson Johnson (-0,67 Prozent auf 205,94 USD) und Walmart (-0,64 Prozent auf 111,88 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.773.634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

