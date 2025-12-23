DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.528 +0,4%Bitcoin74.721 -0,7%Euro1,1779 +0,1%Öl62,14 +0,2%Gold4.479 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Dow Jones-Performance

Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

23.12.25 18:00 Uhr
Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen | finanzen.net

Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
196,48 EUR 1,54 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
498,50 EUR 5,50 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
127,00 EUR -0,10 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
291,95 EUR -2,85 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
174,32 EUR -2,72 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
274,45 EUR 1,80 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
265,65 EUR -3,50 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,90 EUR 3,96 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
224,10 EUR 0,35 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
300,55 EUR 0,60 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
94,78 EUR -0,89 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.428,3 PKT 65,6 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 48.437,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,916 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,312 Prozent auf 48.211,88 Punkte an der Kurstafel, nach 48.362,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.254,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.465,45 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 46.245,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.292,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42.906,95 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,26 Prozent aufwärts. Bei 48.886,86 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 187,58 USD), Amazon (+ 1,32 Prozent auf 231,45 USD), JPMorgan Chase (+ 1,10 Prozent auf 326,65 USD), Caterpillar (+ 0,61 Prozent auf 585,99 USD) und Chevron (+ 0,55 Prozent auf 150,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-1,01 Prozent auf 313,02 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Salesforce (-0,78 Prozent auf 262,56 USD), Johnson Johnson (-0,67 Prozent auf 205,94 USD) und Walmart (-0,64 Prozent auf 111,88 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.773.634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen