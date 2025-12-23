DAX24.337 +0,2%Est505.748 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.527 +0,4%Bitcoin74.721 -0,7%Euro1,1779 +0,1%Öl62,12 +0,1%Gold4.479 +0,8%
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind

23.12.25 18:00 Uhr
Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,28 Prozent höher bei 6.897,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,315 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,143 Prozent schwächer bei 6.868,67 Punkten in den Handel, nach 6.878,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.899,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.868,81 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.602,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.656,92 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 5.974,07 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,54 Prozent zu. Bei 6.920,34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Freeport-McMoRan (+ 2,84 Prozent auf 52,08 USD), NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 187,58 USD), AutoZone (+ 1,80 Prozent auf 3.475,34 USD), Expand Energy (+ 1,56 Prozent auf 109,52 USD) und Gilead Sciences (+ 1,46 Prozent auf 125,98 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-5,14 Prozent auf 33,11 USD), Brown-Forman B (-4,66 Prozent auf 26,79 USD), Norwegian Cruise Line (-3,17 Prozent auf 23,50 USD), Gap (-3,17 Prozent auf 26,29 USD) und Coinbase (-3,09 Prozent auf 240,23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.773.634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,733 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1.200,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen