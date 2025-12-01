Bayer Aktie
Marktkap. 29,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein positiver Schritt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Bayer habe ja vor, das Thema bis Ende 2026 endlich abhaken zu können. Die Rückstellungen für aktuell verhandelte und künftige Glyphosat-Fälle beziffert er auf 6,60 Euro je Aktie./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,79 €
|Abst. Kursziel*:
-28,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,85%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
