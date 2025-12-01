Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein positiver Schritt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Bayer habe ja vor, das Thema bis Ende 2026 endlich abhaken zu können. Die Rückstellungen für aktuell verhandelte und künftige Glyphosat-Fälle beziffert er auf 6,60 Euro je Aktie./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

