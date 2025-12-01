Bayer Aktie
Marktkap. 29,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,19 €
|Abst. Kursziel*:
-26,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,85%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research