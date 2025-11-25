DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
30,54 EUR +0,24 EUR +0,79 %
STU
Marktkap. 30,29 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,39 €		 Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,06%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:21 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
25.11.25 Bayer Neutral UBS AG
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Neue Analyse: DZ BANK bewertet Bayer-Aktie mit Kaufen Neue Analyse: DZ BANK bewertet Bayer-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittwochnachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart
Cnet Champions League Soccer: Livestream Man City vs. Bayer Leverkusen From Anywhere
Benzinga Bayer Stroke Drug Hits Trial Goals, Analyst Sees Positive Data Readout From Bristol Myers&#39; Milvexian After Failed Study
Financial Times Bayer soars on promising trial results for stroke prevention drug
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer’s Asundexian Met Primary Efficacy and Safety Endpoints in Landmark Phase III OCEANIC-STROKE Study in Secondary Stroke Prevention
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga Agricultural Conglomerate Bayer Confident In Long-Term Outlook Despite Litigation Risks
Zacks Bayer Q3 Earnings Beat Estimates on Crop Science Business Gains
Cnet Champions League Soccer: Livestream Bayer Leverkusen vs. PSG Live From Anywhere
