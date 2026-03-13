Studiendaten

Bayer meldet positive Phase-3-Daten für Finerenon bei nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung und sieht weiteres Potenzial für den Wirkstoff.

Das Bayer-Medikament Finerenon ist auch bei einer chronischen Nierenerkrankung erfolgreich, die nicht diabetisch verursacht ist. Im Vergleich mit der Standardtherapie verzögerte die zusätzliche Gabe des Arzneimittels das Fortschreiten der Krankheit signifikant, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte. In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie sei der primäre Endpunkt damit erreicht worden. Finerenon sei von den Teilnehmern auch gut vertragen worden.

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Bislang ist das Medikament unter dem Markennamen Kerendia zur Behandlung der Typ-2-Diabetes-bedingten chronischen Nierenerkrankung zugelassen und in einigen Ländern auch zur Behandlung bestimmter Formen der Herzinsuffizienz. Mehr als die Hälfte der chronisch Nierenerkrankten leiden unter der nicht-diabetisch-bedingten Version. Bayer setzt mit Finerenon auf einen möglichen Milliardenumsatz.

UBS hebt Kursziel an und stuft auf "Buy" hoch

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht, wie er am Sonntagabend schrieb. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber.

Bayer-Papiere reagieren zeitweise mit einem Plus von 3,02 Prozent auf 39,80 Euro auf die Nachrichten.

DOW JONES / dpa-AFX