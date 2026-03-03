Bayer Aktie
Marktkap. 39,9 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,26 €
|Abst. Kursziel*:
-32,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-32,82%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
