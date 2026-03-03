DAX 24.180 +1,6%ESt50 5.875 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1646 +0,3%Öl 83,08 +1,4%Gold 5.195 +2,1%
Bayer Aktie

37,22 EUR -0,49 EUR -1,29 %
STU
Marktkap. 39,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

10:56 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,26 €		 Abst. Kursziel*:
-32,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-32,82%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

11:01 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Bayer Overweight Barclays Capital
10:21 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

