DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +4,6%Nas22.838 +1,4%Bitcoin63.103 +7,3%Euro1,1627 +0,1%Öl81,68 -0,3%Gold5.124 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- Bayer mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike, Bitcoin im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleich

04.03.26 18:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,80 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs, US-Gericht genehmigt Glyphosat-Vergleich)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt gedämpfte Euphorie bei Bayer für eine mögliche Lösung der US-Glyphosat-Klagewelle ist am Mittwoch etwas wiederbelebt worden. Nachdem die Leverkusener Mitte Februar einen Sammelvergleich mit der Klägerseite bekanntgegeben hatten, vermeldeten sie nun die vorläufige Genehmigung durch das zuständige Gericht in St. Louis im Bundesstaat Missouri. "Das ist der erste wichtige Schritt für die Umsetzung des Sammelvergleichs", teilte Bayer mit.

Wer­bung

Die Aktien, die zuvor auch unter einem teils enttäuschenden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gelitten hatten, konnten ihr Minus von zeitweise 7,6 Prozent mit letztlich 2,4 Prozent auf 37,40 Euro klar eindämmen. Seitdem sie im Februar wegen eines angestrebten milliardenschweren Sammelvergleichs fast die 50-Euro-Marke erreicht hatten, befindet sich der Kurs auf einer stetigen Talfahrt, notiert nun für den bisherigen Jahresverlauf aber immerhin wieder im Plus.

Die Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten brockten dem Chemie- und Pharmakonzern 2025, wenig überraschend, einen Milliardenverlust ein. Mit Blick auf das Tagesgeschäft rechnet Bayer 2026 mit einem operativen Ergebnis in der Spanne von 9,1 bis 9,6 Milliarden Euro, während die Analysten im Schnitt bisher etwas mehr erwartet hatten. Richard Vosser von JPMorgan und Charles Pitman-King von Barclays sehen daher Korrekturbedarf an den mittleren Analystenerwartungen im Größenbereich von bis zu drei Prozent. Ein großer Teil davon sei aber auf Währungseffekte zurückzuführen, erklärte Vosser.

Seit November hatte Bayer den Anlegern zunächst mit Studiendaten zum Blutgerinnungshemmer Asundexian Wachstumshoffnungen gemacht, die eine Kursrally ausgelöst hatten. Zudem setzten Anleger dann im neuen Jahr auf Fortschritte bei den US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, nachdem das höchste US-Gericht, der US Supreme Court, einen Fall zur Verhandlung angenommen hatte. Bayer hofft hier auf ein positives Grundsatzurteil, dass bereits im Juni gefällt werden könnte./tih/mis/stw/gl/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
11:01Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:56Bayer HoldJefferies & Company Inc.
10:26Bayer OverweightBarclays Capital
10:21Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:01Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:26Bayer OverweightBarclays Capital
10:21Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:56Bayer HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Bayer NeutralUBS AG
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen