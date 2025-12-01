DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Muss Strategy bald BTC verkaufen? -- Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
34,18 EUR +3,92 EUR +12,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

09:06 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
34,18 EUR 3,92 EUR 12,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb James Quigley am Dienstag. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,33 €		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:11 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Bayer Neutral UBS AG
27.11.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Experten-Einschätzung Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
finanzen.net Bayer-Aktie springt auf Jahreshoch: US-Regierung unterstützt Chemieriese im Glyphosat-Streit beim Supreme Court
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer bricht am Vormittag nach oben aus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Bayer springen auf Jahreshoch - Gute Nachrichten von US-Justiz
dpa-afx Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Cnet Champions League Soccer: Livestream Man City vs. Bayer Leverkusen From Anywhere
Benzinga Bayer Stroke Drug Hits Trial Goals, Analyst Sees Positive Data Readout From Bristol Myers&#39; Milvexian After Failed Study
Financial Times Bayer soars on promising trial results for stroke prevention drug
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer’s Asundexian Met Primary Efficacy and Safety Endpoints in Landmark Phase III OCEANIC-STROKE Study in Secondary Stroke Prevention
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga Agricultural Conglomerate Bayer Confident In Long-Term Outlook Despite Litigation Risks
Zacks Bayer Q3 Earnings Beat Estimates on Crop Science Business Gains
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen