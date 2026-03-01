10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX zum Wochenstart stabil erwartet
Der DAX dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften.
2. Börsen in Fernost uneins
In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,13 Prozent auf 53.751,15 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,38 Prozent tiefer bei 4.080,03 Zählern.
Für den Hang Seng geht es hingegen 1,38 Prozent auf 25.817,99 Indexpunkte nach oben.
3. Meta-Aktie im Fokus: Offenbar massiver Stellenabbau zur Kompensierung von KI-Kosten geplant
Der Social-Media-Konzern Meta bereitet offenbar eine weitreichende Entlassungswelle vor, die mehr als ein Fünftel aller Mitarbeiter treffen könnte. Zur Nachricht
4. BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg
Mit viel Spielfreude hat Borussia Dortmund den FC Augsburg besiegt und den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Zur Nachricht
5. Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet
Daimler Truck startet ihr im Juli vergangenen Jahres angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro am Montag. Zur Nachricht
6. UBS-Aktie: Bundesrat will offenbar verschärfte UBS-Eigenmittelverordnung im April vorlegen
Mit den strengeren Kapitalanforderungen für die schweizerische Großbank UBS könnte es bald vorwärts gehen. Zur Nachricht
7. IEA: Freigabe strategischer Ölreserven hat begonnen
Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Einzelheiten zur Freigabe strategischer Ölreserven wegen des Iran-Krieges bekanntgegeben. Zur Nachricht
8. TotalEnergies-Aktie: Produktion in Katar und im Irak eingestellt
TotalEnergies stellt Öl- und Gasproduktion in mehreren Ländern ein, da die Kämpfe im Nahen Osten anhalten. Zur Nachricht
9. Ölpreise legen weiter zu
Die Ölpreise ziehen im Zuge des Iran-Konflikts weiter an: Brent-Öl verteuert sich dabei auf knapp 105 US-Dollar.
10. Euro wenig bewegt
Der Euro zeigt sich am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar kaum verändert.
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