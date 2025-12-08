Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer verdoppelt und die Einstufung angehoben. Anleger greifen daraufhin beherzt zu.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben AstraZeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.
Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,36 Prozent stärker bei 34,09 Euro.
/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bayer News
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.2025
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.2025
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen