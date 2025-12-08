DAX24.035 ±0,0%Est505.716 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +2,5%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.758 +1,7%Euro1,1654 +0,1%Öl63,75 -0,2%Gold4.211 +0,3%
Analystenmeinung

Bayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch

08.12.25 09:39 Uhr
Bayer auf Analysten-Favoritenliste - JPMorgan stuft auf "Overweight" hoch - Aktie zieht an | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer verdoppelt und die Einstufung angehoben. Anleger greifen daraufhin beherzt zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
34,13 EUR 0,77 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben AstraZeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,36 Prozent stärker bei 34,09 Euro.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

