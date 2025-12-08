DAX24.024 ±-0,0%Est505.714 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,66 -0,3%Gold4.209 +0,3%
Verhandlungen laufen

Klöckner & Co.-Aktie springt an: Gespräche über mögliches Übernahmeangebot bestätigt

08.12.25 09:29 Uhr
KlöCo-Aktie mit Kurssprung: Wird Klöckner & Co zum US-Stahlkonzern? | finanzen.net

In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co. bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
7,32 EUR 1,27 EUR 20,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worthington Steel Inc Registered Shs
29,60 EUR -1,05 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Stahlkonzern Klöckner & Co könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.

Der Kurs der Klöckner-Aktie legte seit Ende 2024 um etwas mehr als ein Drittel zu und konnte damit aber lediglich das Minus der vergangenen Jahre verringern. Im Vergleich zum Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 sank der Wert des Unternehmens um mehr als die Hälfte auf nur noch rund 600 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.

Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor. Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn.

So reagiert die Aktie

Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. Im XETRA-Handel betrögt der Aufschlag zeitweise 16,47 Prozent auf 7,07 Euro.

Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDAX notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Die Aktien von Salzgitter stiegen am Montag zuletzt um 2,6 Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte nun höher bewertet werden.

Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch. Redaktion finanzen.net und dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: Worthington Steel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Klöckner & Co, FrankHH / Shutterstock.com

