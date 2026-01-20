DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +0,6%Nas23.225 +1,2%Bitcoin77.009 +0,6%Euro1,1689 ±0,0%Öl65,18 -0,2%Gold4.834 +0,1%
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

22.01.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
46,60 EUR -1,70 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

