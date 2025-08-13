DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
Salzgitter Aktie

JP Morgan Chase & Co.

09:16 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,78 €		 Abst. Kursziel*:
-29,32%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,57%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

09:16 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.25 Salzgitter Neutral UBS AG
mehr Analysen

