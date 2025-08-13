Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,78 €
|Abst. Kursziel*:
-29,32%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
22,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,57%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|09:16
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|09:16
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.04.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:16
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.