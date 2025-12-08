Salzgitter-Aktie weiter im Aufwind: UBS rät zum Kauf
Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut.
Werte in diesem Artikel
Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro. Via XETRA stiegen sie zuletzt um 5,53 Prozent auf 39,68 Euro.
Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht mit seinem mehr als verdoppelten Kursziel von 50 Euro noch Luft nach oben.
Zuletzt hatte am Freitag Ephrem Ravi von der Citigroup den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche gelobt. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi.
Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Weitere Salzgitter News
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
