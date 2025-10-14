DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
30,86 EUR -0,36 EUR -1,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

12:16 Uhr
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
30,86 EUR -0,36 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Durch eine Wandelanleihe verschaffe sich der Stahlkonzern finanzielle Mittel und senke die bilanziellen Risiken, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Ausblick von Salzgitter ergebe sich keine Veränderung./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
30,62 €		 Abst. Kursziel*:
-47,42%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
30,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-47,83%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

12:16 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Salzgitter Neutral UBS AG
19.09.25 Salzgitter Buy Baader Bank
14.08.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx Finanzspritze Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen
dpa-afx ROUNDUP: Salzgitter schlägt über Anleihe Aurubis-Aktien los
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht
Dow Jones Salzgitter platziert Wandelanleihe auf Aurubis-Aktien für 500 Mio Euro
EQS Group EQS-News: Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung von EUR 500 Millionen Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG bekannt
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.304 Pkte - Salzgitter fest - Aurubis schwach
Dow Jones Salzgitter begibt Schuldverschreibung mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien
dpa-afx Salzgitter will über Wandelanleihe Aurubis-Aktien losschlagen
EQS Group EQS-News: Salzgitter AG kündigt Ausgabe von EUR 500 Millionen Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG an
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Salzgitter AG delivers € 117 million in earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)
RSS Feed
Salzgitter zu myNews hinzufügen