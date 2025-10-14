Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,71 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Durch eine Wandelanleihe verschaffe sich der Stahlkonzern finanzielle Mittel und senke die bilanziellen Risiken, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Ausblick von Salzgitter ergebe sich keine Veränderung./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
30,62 €
|Abst. Kursziel*:
-47,42%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
30,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-47,83%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
