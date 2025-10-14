JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Durch eine Wandelanleihe verschaffe sich der Stahlkonzern finanzielle Mittel und senke die bilanziellen Risiken, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Ausblick von Salzgitter ergebe sich keine Veränderung./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

