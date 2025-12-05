Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,03 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,72 €
|Abst. Kursziel*:
25,88%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
39,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
