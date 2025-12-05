DAX 24.070 +0,2%ESt50 5.725 +0,0%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,40 +2,9%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 79.073 +2,1%Euro 1,1649 +0,0%Öl 63,20 -1,0%Gold 4.202 +0,1%
Salzgitter Aktie

UBS AG

Salzgitter Buy

09:16 Uhr
Salzgitter
39,90 EUR 2,26 EUR 6,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,72 €		 Abst. Kursziel*:
25,88%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
39,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

09:16 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx Erholungsrally Salzgitter-Aktie weiter im Aufwind: UBS rät zum Kauf Salzgitter-Aktie weiter im Aufwind: UBS rät zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag freundlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
dpa-afx Deutsche Stahlwerte ziehen an - Aktien von Salzgitter und thyssenkrupp dank Citi gefragt
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag fester
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Are Investors Undervaluing Salzgitter (SZGPY) Right Now?
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
